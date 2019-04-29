Вашингтон, 29 апреля, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Половина рабочих в США зарабатывают так мало, что этого хватает только на жесткое сведение концов с концами, рассказал сенатор и кандидат в президенты США Берни Сандерс.

Рабочие в США

На своей странице в твиттере Сандерс приводит следующие данные (на основании информации The Guardian/CNBC): половина американских рабочих зарабатывают в год меньше $38 000, при этом необходимые на жизнь расходы (цифра сильно варьируются в зависимости от региона) составляют от $58 900 до $148 400.

«Эта экономика вынуждает слишком многих рабочих людей бороться, чтобы сводить концы с концами. Это необходимо менять», — говорит Сандерс.

Заявление одного из лидеров президентской гонки сделано на фоне обсуждений роста экономики США; как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента страны Дональда Трампа, экономический рост в 3,2% в первом квартале текущего года стал одной из причин, по которой в США стремятся нелегальные мигранты: от этого успеха многие хотят взять себе долю, полагает президент.