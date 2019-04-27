Москва, 29 апреля, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Актриса Мария Кожевникова прокомментировала скандал вокруг победы дочери певицы Алсу на телешоу «Голос». Соответствующую запись она опубликовала 28 апреля на своей странице в Instagram.

Мария Кожевникова

https://www.instagram.com/p/Bwy9ffFAtDv/

По мнению Кожевниковой, победа должна была достаться Максиму Ержану, песня которого Adagio «технически несравнима» с «Ты здесь», которую исполнила Микелла Абрамова. Однако актриса обратила внимание на то, что сегодня зачастую побеждает не талант, а популярность и вопросы по этому поводу нужно задавать организаторам шоу.

При этом Кожевникова пристыдила тех взрослых, которые набросились с бранью на 10-летнюю девочку. Актриса отметила, что талантливый и трудолюбивый ребёнок явно этого не заслужил.

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Напомним, в финале конкурса «Голос. Дети» по результатам голосования победила Микелла Абрамова, пользователи сети посчитали такое решение несправедливым. Впоследствии глава «Первого канала» Константин Эрнст пообещал разобраться в сложившейся ситуации.