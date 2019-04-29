Барселона, Испания, 29 апреля, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев опустился на шестое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован 29 апреля на сайте организации.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Медведев дошёл до финала турнира в Барселоне. В финале он проиграл австрийскому теннисисту Доминику Тиму, который поднялся на пятое место в чемпионской гонке.

Возглавляет рейтинг сербский теннисист Новак Джокович, вторым идёт швейцарец Роджер Федерер, третьим — испанец Рафаэль Надаль.

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