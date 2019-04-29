Якутск, 29 апреля, 2019, 10:40 — ИА Регнум. 195 тыс. жителей Якутии (более 20% населения республики) — бедные. Об этом заявил вице-спикер Госсобрания региона Виктор Губарев, комментируя отчёт главы Якутии Айсена Николаева о работе правительства республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нищета

«У нас очень много замечаний в адрес правительства республики, и касаются они упущенных возможностей. Прежде всего, это вопрос бедности. 195 тыс. сегодня — более 20% у нас доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума. Мы не видим результатов, которые бы повлияли на улучшение этой ситуации», — отметил заместитель председателя Госсобрания региона.

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Депутат Госсобрания Юрий Григорьев назвал недопустимым то, что 20% населения республики проживают на уровне, который находится ниже черты бедности. «Это недопустимо. Требуем обратить на это в ближайшее время внимание», — отметил народный избранник.

То, что, несмотря на принимаемые меры, доля бедного населения в Якутии составляет практически 20%, констатировал в отчёте сам Айсен Николаев.

«Такая ситуация требует от нас сильных и действенных мер. Для повышения благосостояния людей, наряду с индексацией зарплат, необходимо повышать эффективность государственной помощи и адресность социальной поддержки», — сказал также глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проживают почти 19 миллионов бедных, заявил 17 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчётом о работе правительства РФ.

«Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны», — сказал глава правительства.