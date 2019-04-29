Майкоп, 29 апреля, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Торжественное открытие Дома черкесской культуры состоялось в стамбульском районе Бейликдюзю. Участие в церемонии приняли Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Подъелышев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и члены официальной делегации республики, которая находится в Турции с деловым визитом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи 29 апреля. В мероприятии также приняли участие председатель Федерации кавказских ассоциаций Йылдыз Шекерджи, мэр Бейликдюзю Мехмет Мурат Челык, а также представители Адыгэ Хасэ Стамбула.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Церемония открытия Дома черкесской культуры в Стамбуле

Дом черкесской культуры построен по инициативе общественных организаций черкесской диаспоры города при поддержке местных органов власти, выделивших средства и земельный участок.

«Республику Адыгея и Турецкую Республику связывают давние тесные отношения в сфере культуры и искусства. Это событие — еще один важный шаг вперед в деле укрепления сплоченности черкесской диаспоры, её стремления к сохранению национальной идентичности, в развитии общественных проектов, направленных на изучение адыгского языка, истории, культуры и традиций», — отметил, выступая на открытии, Мурат Кумпилов.

«Для нас очень важно, чтобы каждый представитель адыгской диаспоры чувствовал себя частью единого этноса, ощущал свою сопричастность к судьбе своего народа и исторической родины», — добавил глава республики.

Глава Адыгеи также выразил уверенность, что появление Дома черкесской культуры поможет придаст новый импульс развитию контактов с исторической родиной и положительно отразится на активизации творческого обмена и сотрудничества, выработке новых идей и перспективных начинаний.

Как рассказал директор Дома черкесской культуры Омар Чоток, проект удалось реализовать всего за год. Теперь здесь будут проходить различные мероприятия, заседания Адыгэ Хасэ, организованы курсы по изучению адыгского языка, кружки для детей. По мнению Мурата Кумпилова, Дом черкесской культуры может стать хорошей площадкой не только для реализации общественных и культурно-образовательных проектов адыгской диаспоры Стамбула, но и для культурного диалога между представителями разных стран.

Примером этому стал большой концерт Государственного академического ансамбля народного танца «Нальмэс» и Государственного ансамбля народной песни и танца «Исламей», которые представили в Стамбуле национальное творчество адыгов. Генконсул РФ в Стамбуле поблагодарил участников концерта за возможность прикоснуться к народной культуре.