Вашингтон, 29 апреля, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Поток нелегальных иммигрантов на границе США и Мексики вырос за последние шесть месяцев в силу укрепления экономики США, заявил президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток мигрантов

«Люди подтягиваются, потому что наша экономика так хороша», — сказал Трамп, уточнив, что рост числа нелегалов — единственный негативный эффект экономического роста, потому что все хотят получить от этого роста его часть, ради чего готовы даже очень сильно рисковать.

По мнению президента, слабые иммиграционные законы в сочетании с сильной экономикой — это проблема. Обсуждая новость о 3,2% росте ВВП США в первом квартале 2019 года, Трамп согласился, что Штатам не хватает рабочих (о чем часто говорят демократы), и иммиграционные программы должны быть скорректированы, чтобы привлечь иммигрантов с конкретными навыками в зависимости от потребностей страны. Но привлекать нужно именно людей с навыками и талантами, способных помочь, а не ждущих «подачек» в течение следующих 50 лет.

Трамп обвинил Конгресс, который контролировался республиканцами первые два года его пребывания в должности, в том, что он не изменил иммиграционные законы, которые, по его словам, соблазняют людей двигаться в США и проникать в страну без разрешения.