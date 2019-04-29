Кемерово, 29 апреля, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) направит в 2019 году на подготовку основного теплоисточника областного центра Кузбасса — Кемеровской ГРЭС ­ — к предстоящему осенне-зимнему периоду 379,3 млн рублей. В том числе 23,7 млн рублей будет вложено в реализацию на станции экологических мероприятий.

Служба по связям с общественностью СГК Перспективы развития Кемеровской ГРЭС обсудили заместитель председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Юрий Скворцов и директор Кемеровской ГРЭС СГК Сергей Пушкин

Перспективы развития Кемеровской ГРЭС обсудили заместитель председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Юрий Скворцов и директор Кемеровской ГРЭС СГК Сергей Пушкин накануне окончания отопительного сезона в Кузбассе. Как правило, сообщает служба по связям с общественностью СГК, остановка подачи тепла в Кемеровской области происходит в середине мая по распоряжению муниципальных органов власти.

Сергей Пушкин отметил, что Кемеровская ГРЭС прошла отопительный сезон 2018−2019 года стабильно, обеспечивая теплом и электроэнергией кемеровчан в полном объёме, о чём говорит отсутствие жалоб и обращений населения на качество теплоснабжения.

«Зимой на Кемеровской ГРЭС в постоянной работе было задействовано 5 котлов и 6 турбин, это 50% от действующего оборудования. Остальные агрегаты находились в резерве. Этого было достаточно, даже в пик январских холодов», — говорит Сергей Пушкин.

За последние пять лет в ремонты и обновление оборудования Кемеровской ГРЭС было направлено 2 768,2 млн рублей. Среди крупных проектов — реконструкция 6 котлоагрегатов, что позволило повысить их и производственную эффективность, и экологическую составляющую. В частности, снизились выбросы окислов азота (производный продукт от сжигания топлива) в 2 раза. Для снижения выбросов на станции реализуется долгосрочная программа замены электрофильтров, в которых осуществляется очистка дымовых газов до 98−99%, что соответствует строгим экологическим требованиям.

Юрий Скворцов, в свою очередь, поблагодарил коллектив Кемеровской ГРЭС за безупречную работу. «Работа предприятий энергетики и коммунального сектора, которые отвечают за безопасность города, особенно в зимний период, всегда находится под пристальным вниманием общественности, вопросы поднимаются и на встречах с избирателями. Депутатский, общественный контроль за стратегическими предприятиями региона необходим и такие встречи позволяют нам совместно находить решения, от которых зависит жизнеобеспечение целого города», — отметил Юрий Скворцов.