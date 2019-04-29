Москва, 29 апреля, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вступил в заочный обмен позициями с пока ещё кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, и это большой аванс для юного политика. Добавляет красок и то, что Зеленский тезка российского президента, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Цитата из видео «Головні дебати країни Зеленський — Порошенко» пользователя Зе!Президент. youtube.com Владимир Зеленский

«А Петр Порошенко так и уйдет в небытие нерукопожатным, бесславно протоптавшись во главе страны целых пять лет. Отдельно ему» зачтут» историки и Томос, который теперь процесс-то запустил, но без поддержки властей он будет угасать, часть голосования против Порошенко связана с этим религиозным вмешательством властей», — пояснил политолог.

По его мнению, у Зеленского нет опыта управления страной, нет даже опыта работы депутатом Рады, и он будет вынужден опираться на своих помощников, силовиков и министров правительства. А как известно, опытные аппаратчики заматывали не одну инициативу президентов и премьеров многих стран — наглядный пример Трамп. Противостоять этому можно, только ведя четкую и ясную политику, публично ставя задачу и добиваясь её выполнения.

«Именно на это намекает Зеленскому президент Путин, начиная новую страницу взаимоотношений властей России и Украины. Потому что, если он будет таким же «хитрым», как Порошенко, то мы и его пересидим, и дай бог, чтобы страна к 2024 году осталась единой хотя бы в тех же границах, что и сейчас.

Паспорта-то не только Россия собирается раздавать. Некоторые европейские соседи Украины уже их раздают», — высказал свое мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, отреагировав на заявление президента РФ Владимира Путина о возможном упрощении для всех украинцев процедуры получения гражданства России, написал, «попытка Москвы соблазнить украинских граждан российскими паспортами обречена на провал».

Читайте также: Зеленский — Путину: граждан Украины паспортами РФ не соблазнить