Москва, 29 апреля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел РФ обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой предоставить полиции доступ к данным, составляющим врачебную тайну, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что ведомство предложило «оптимизировать процесс сбора информации о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих опасность для окружающих».

Доступ к данным о диагнозах поможет предупредить совершение преступлений такими лицами, уверены в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета Государственной думы, детский хирург Дмитрий Морозов («Единая Россия») заявил, что врачебная тайна является одним из краеугольных камней, который должен оставаться незыблемым.

По его словам, существующие принципы врачебной тайны являются «одним из столпов прав личности на свободу и на сохранение всех тайн, в том числе тайны на состояние своего здоровья».