Улан-Удэ, 29 апреля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Некоторые депутаты Народного Хурала Бурятии занижали свои доходы в декларациях. Об этом сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики по итогам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции парламентариями.

Пирамида капиталистического общества

«Итоги проверки показали, что некоторые депутаты в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, супругов и несовершеннолетних детей за 2017 год занизили суммы полученных доходов, предоставили неполные сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах, банковских счетах, участии в коммерческих организациях», — отметили в прокуратуре.

Кроме того, по мнению надзорного органа, политики нарушали закон при привлечении к труду на постоянной и оплачиваемой основе своих помощников. Впрочем, кто именно из действующих депутатов нарушал закон, прокуроры не уточнили, отметив, что в Народный Хурал внесено представление об устранении нарушений.

Между тем за неправильные сведения в декларации может следовать и отстранение парламентариев со своей должности. Как сообщало ИА REGNUM, в марте глава республики Алексей Цыденов требовал досрочного снятия с должности депутата городского совета Улан-Удэ Юрия Баданова из-за того, что он забыл указать в своей декларации склад. Сам политик объяснял это своей невнимательностью, однако республиканские власти настаивали на его отстранении. Тем не менее 21 марта горсовет отверг это требование и оставил Баданова в должности.

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