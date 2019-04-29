Переславль-Залесский, Ярославская область, 29 апреля, 2019, 10:11 — ИА Регнум. В Переславле Ярославской области управляющие компании жилыми домами обратились в прокуратуру с просьбой не допустить недобросовестной конкуренции на этом рынке. Письмо имеется в редакции ИА REGNUM.

Двор в Переславле

Руководители УК подозревают, что администрация города покровительствует новому игроку на этом рынке — «УК Переславль».

«Сегодня в городе идет активная работа под руководством главы городского округа Астраханцева В. А. по привлечению этой частной организации на рынок жилищно-коммунальных услуг. Уже подготовлен реестр МКД, которые должны перейти в ООО «УК Переславль». <…> Сегодня все эти действия похожи на рейдерский захват» — говорится в письме управляющих компаний в Переславскую межрайонную прокуратуру и прокуратуру области.

Письмо подписали руководители двух управляющих компаний — ООО «УК Ремкос» и ООО «УК Жилсервис». Однако, как говорят авторы письма, пострадать от действий нового игрока могут ООО «ПЖК», ООО «Новик+», ООО «Дом Эконом», ООО «УК Комфорт». В свою очередь ООО «УК Переславль» создана 1 апреля 2019 года, учредителем является Михаил Олейчик из Москвы. Генеральным директором новой управляющей компании стал Александр Амосов, депутат городской Думы Переславля прошлого созыва.

В своей жалобе директора управляющих компаний опасаются, что протоколы общих собраний жильцов о переходе в новую компанию могут быть сфабрикованы. Коммерсанты полагают, что монополизация рынка скажется на качестве обслуживания домов и поставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.

Ранее в Переславле перевозчики из Подмосковья уже вытеснили местные фирмы.