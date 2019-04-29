Белек, Турция, 29 апреля, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Потасовку в Турции устроили российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Об этом сообщает Sport24.

Feans Драка

По информации издания, инцидент произошёл в столовой отеля после прибытия в Белек. Исмаилов подошёл к Минееву и предложил ему «отойти и поговорить», на что получил отказ.

После этого Исмаилов нанёс Минееву удар, тот ответил. Однако драки удалось избежать, поскольку в инцидент вмешались находившиеся рядом люди.

Отметим, что 19 октября 2018 года Минеев и Исмаилов провели бой, по итогам которого не был выявлен победитель, судьи объявили ничью. После этого бойцы устроили перепалку в соцсетях.

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