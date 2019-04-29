Иркутск, 29 апреля, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Иркутские СМИ обсуждают фотографии, присланные в редакцию IRK.ru одной из учениц старших классов из столовой школы №36. На снимках видны несколько обеденных столов, а за ними — более десятка детей, которые принимают пищу стоя. Этот казус автор снимков пояснила тем, что учеников таким образом наказали за то, что один из них сломал стул.

Цитата с сайта irk.ru Дети, питающиеся стоя, в столовой школы №36 Иркутска

«Директор убрала все стулья со столовой и сказала, что вся школа будет питаться стоя», — отмечается в новости IRK.ru.

Цитата с сайта irk.ru Стоящие за обеденными столами дети в столовой школы №36

Однако в администрации школы, куда обратились корреспонденты «КП-Иркутск», данную информацию назвали недостоверной. По словам директора школы Валентины Кузьминой, стулья убрали потому, что они нуждались в срочной починке.

«Утром дежурный администратор увидела, что несколько стульев в столовой неисправны. Она пригласила рабочего, который вынес их на 40 минут, чтобы отремонтировать. Кроме того, ему пришлось заменить шесть стульев. В этот момент перекусить зашли несколько ребятишек», — отметила директор.

Она утверждает, что было бы намного хуже, если бы кто-то из ребят упал из-за сломанного стула и получил травмы. Также Валентина Кузьмина отрицает, что она заставляла детей есть стоя.