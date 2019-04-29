Москва, 29 апреля, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Строительство Большая кольцевая линия метро (БКЛ) в Москве завершено практически на 50%, сообщается на портале мэра столицы.

Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин Строительство станции метро в Москве

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, полностью замкнуть Большую кольцевую линию планируется в 2022 году. Сейчас на БКЛ работает 21 проходческий щит.

Длина БКЛ составит 70 км. На линии расположатся 31 станция и два электродепо. Предполагается, что БКЛ ежегодно будут пользоваться до 380 млн пассажиров.

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Как сообщалоИА REGNUM, на первом участке Большой кольцевой линии московского метро запущено пассажирское движение. Историческое для столицы событие состоялось 26 февраля.

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