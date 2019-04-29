Ярославль, 29 апреля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Агентство по аренде земельных участков мэрии Ярославля обратилась в арбитражный суд Ярославской области с требованием о расторжении договора аренды площади Волкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой мэрии.

Площадь Волкова

Как сообщало ранее ИА REGNUM, история с арендой центральной площади получила новое развитие после того, как мэрия потребовала согласовать первомайскую демонстрацию с частной фирмой — «Спектр-Холдинг». Как выяснилось, компания арендует площадь Волкова и участок проезжей части улицы Свободы. Ярославцы стали задаваться вопросом: можно ли сдать в аренду коммерсанту общественные пространства. Мэрия дала ответ ИА REGNUM.

«В 2007 году был заключен договор аренды земельного участка на площади Волкова (в районе д. 2-а по ул. Первомайской) в Кировском районе для строительства многофункционального культурного-развлекательного и торгового комплекса с инженерными коммуникациями сроком до 2021 года. В настоящее время земельный участок не используется и не осваивается в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, что послужило основанием для обращения в Арбитражный суд Ярославской области с требованием о расторжении договора аренды», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Помимо расторжения договора аренды агентство по аренде земельных участков хочет взыскать с «Спектр-Холдинг» арендную плату — 9 млн 708 тыс рублей.

Таким образом неожиданное участие «Спект-Холдинга» в истории с согласованием шествий в центре города может дорого обойтись самой компании.