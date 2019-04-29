Москва, 29 апреля, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты из-за репетиции парада Победы, сообщает пресс-служба Транспортного комплекса столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Репетиция Парада Победы в Москве. 2018

Согласно сообщению, 29 апреля с 17:30 и до окончания мероприятия не будет движения на участках Тверской улицы, Охотного Ряда, Моховой улицы, Театрального проезда, Китайгородского проезда, Старой и Новой площадей, Москворецкой, Кремлёвской, Котельнической, Устьинской, Гончарной, Раушской, Садовнической набережных, а также нескольких мостах возле Кремля и улицах на острове Балчуг.

С 17:30 до 20:00 нет проезда по улицам Нижние Мнёвники, Мнёвники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Тверской, Баррикадной, Садово-Кудринской, Триумфальной площади.

С 22:30 до окончания мероприятия перекроют Большой Каменный мост, Триумфальную и Боровицкую площади, улицы Воздвиженку, Новый Арбат, Баррикадную, Красная Пресня, Садово-Кудринскую, Большую Садовую, Звенигородское шоссе, Новинский бульвар, улицы Мнёвники, Нижние Мнёвники, участки 1-й и 2-й Брестской улиц.

Также репетиции военного парада в центре Москвы пройдут 4 и 7 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, во главе колонны по брусчатке Красной площади пройдет один из символов победы в Великой Отечественной войне — танк Т-34−85. За ним проследуют автомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К», а также БТР-82А, БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и боевые машины поддержки танков.