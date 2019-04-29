Петропавловск-Камчатский, 29 апреля, 2019, 09:42 — ИА Регнум. В канун первомайской демонстрации на Камчатке из продажи внезапно исчезли жёлтые жилеты. Торговцы на «китайском» рынке сообщили депутату Законодательной думы региона Михаилу Пучковскому, что продавать их запретили власти, боящиеся, что оппозиция выйдет в них на площадь 1 мая. Оппозиция, возмущенная запретом партийных колонн на демонстрации, направила в мэрию Петропавловска-Камчатского требования прислать официальный запрет в письменной форме, чиновники пока молчат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В желтом жилете

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Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» направило в адрес главы Петропавловска-Камчатского официальное требование прислать письменный запрет на шествие партийной колонны на первомайской демонстрации. Ответа чиновники пока не дали. Оппозиция не намерена сдаваться и готовит на Первомай жёлтые жилеты, лозунги и свистки. Правда, с приобретением жёлтых жилетов на Камчатке в последние дни возникли проблемы — они исчезли из продажи.

«Мне торговцы с «китайского рынка» пожаловались, что полиция им велела спрятать все жилеты жёлтого цвета, которые есть в продаже и выложить их на прилавке снова только 2 мая. Ну, сколько могли купили и мы, и просто граждане, беспартийные. Мы готовим, как и на прошлый Первомай, лозунги с требованием отставки губернатора Владимира Илюхина, который ведёт Камчатку к катастрофе. Мы также закупили свистки. Если до 17:00 30 апреля мы не получим официального запрета на участие в демонстрации, значит, будет считать, что прохождение нашей партийной колонны — согласовано. И мы пойдём — организованно, красиво, пойдём обязательно. Если же запрет нам пришлют, официальный, то нам будет очень интересно посмотреть, на какой норме права он будет основан. Мы уже обратились в прокуратуру. Нам пришло уведомление от управления внутренней политики правительства Камчатского края, в котором сообщается, что прохождение партийных колонн на первомайской демонстрации не предусмотрено. Об этом же нам сообщили в Федерации профсоюзов Камчатки. Но всё это — не может служить официальным запретом», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательной думе Камчатского края Михаил Пучковский.

Депутат также добавил, что «СР» в Камчатском крае оценивает работу губернатора Владимира Илюхина как неудовлетворительную, в этом их поддерживают очень многие жители региона. Партийцы считают, что имеют полное право заявлять об этом публично.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке власти пытаются запретить на первомайской демонстрации прохождение партийных колонн. В ответ на это представители оппозиционных партий, в частности, «СР», заявили о намерении прийти на Первомай в жёлтых жилетах — в знак протеста. Оппозиция полагает, что запрет партийных колонн на Первомай связана с боязнью губернатора Илюхина повторения событий 1 мая 2018 года, когда на демонстрации оппозиция несла в руках транспаранты с требованиями отставки губернатора.

Почти весь 2018 год на Камчатке проходили акции протеста — митинги и пикеты. Люди протестовали против ухудшения социально-экономического положения региона, падения доходов, повышения пенсионного возраста, на фоне которого высшие должностные лица региона и депутаты повысили себе региональные доплаты к пенсиям до сумм, превышающих 100 тыс. рублей.

В ответ на это власти региона ужесточили, причем, уже в четвертый раз, региональный закон об отзыве губернатора, сделав это практически невозможным.

На Камчатке каждый 66 житель 315-тысячного населения либо силовик, либо чиновник, зато огромный дефицит учителей, врачей, строителей и моряков.

На 315 тыс. жителей Камчатского края приходится более 33 млрд кредитных долгов.

Жителей Камчатки разозлило заявление губернатора Илюхина одному из федеральных телеканалов о том, что положение дел в камчатских сёлах он оценивает по «мордатости собак». В камчатских селах жизнь крайне тяжелая и люди сочли это прямым оскорблением.