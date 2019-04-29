Россия и Китай — взаимная заинтересованность или что-то иное? Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 апреля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- На снятие с России санкций надеются во Франции;
- Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа;
- Боевые корабли Тихоокеанского флота России прибыли в Китай;
- Социалисты победили на выборах в парламент Испании;
- В России ввели ограничения на отправку денег в ряд стран мира.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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