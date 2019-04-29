Берлин, 29 апреля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Несмотря на прекращение экспорта вооружения, Германия не останавливает военное сотрудничество с Саудовской Аравией. Саудовские солдаты будут проходить обучение в армии ФРГ, передает агентство Deutsche Presse Agentur 29 апреля со ссылкой на министерство обороны Германии.

Армия Саудовской Аравии

В июле подготовку к офицерскому званию начнут семь саудовцев, двое из них — в рядах военно-воздушных сил ФРГ. Еще семь человек в то же время начнут изучать курс немецкого языка, чтобы пройти аналогичную подготовку в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия прекратила экспорт вооружения в Саудовскую Аравию осенью 2018 года после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. В частности, была отменена поставка военно-патрульных катеров.