Сеул, 29 апреля, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Восемь из десяти человек в Южной Корее подверглись дискриминации по половому признаку на рабочем месте. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Soul Foundation of Women & Family.

Южная Корея

Согласно результатам опроса, проведенного с 4 по 15 апреля на официальной странице фонда среди 1 205 человек, 87% женщин и 67% мужчин сообщили, что подвергались на рабочем месте дискриминации по половому признаку.

Среди наиболее часто встречающихся причин дискриминации были выделены: продвижение по службе (27,9%), заработная плата (21,8%), корпоративная политика относительно семей (14%), трудоустройство (13,1%).

Кроме того, 21,5% респондентов хотели бы изменить политику организации по отношению к браку, беременности и уходом за ребенком, 30,3% опрошенных хотели бы получать декретный отпуск, 14,8% — изменить политику компании по отношению ко внешности сотрудников, 11,3% — иметь гибкий график и точное время конца рабочего дня.