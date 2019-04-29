Барнаул, 29 апреля, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Инициативой ради инициативы назвал кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») идею о сокращении рабочей недели в зимнее время, озвученную депутатом Госдумы Виталием Милоновым («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM его предложение сократить на час работу в тёмное время суток, чтобы людям «было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль», он пояснил:

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1915

«Складывается впечатление, что эта инициатива ради инициативы. Уже при поверхностном рассмотрении вопроса можно сделать вывод об отсутствии актуальности предлагаемой новации. Также непонятны предпосылки и обстоятельства, которые бы вызывали необходимость сокращения рабочего дня именно в зимнее время. Мы не знаем, есть ли такая проблема вообще. Парламентарий предлагает изучить все это ради своей идеи, тогда как все должно происходить наоборот — наличие известных проблем должно приводить законотворца к поиску механизмов их решения».

Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время, предварительно обсудив с профессиональным сообществом, насколько это будет полезно для повышения производительности труда.