Москва, 29 апреля, 2019, 09:17 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 29 апреля, ожидается солнечная, но прохладная погода, сообщают «Метеовести».

Полина Волхова ИА REGNUM Москва

По данным синоптиков, в столице России ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +10…+12 градусов, по области — +8…+13 градусов. Ветер северо-восточный 2−7 м/с, атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

Напомним, синоптики ожидают, что предстоящее лето в России будет тёплым, температурные показатели будут находиться в пределах нормы. В мае дефицита осадков не ожидается. Погода будет тёплой, близкой к норме для данного времени года.