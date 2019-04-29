Белград, 29 апреля, 2019, 09:00 — ИА Регнум. На саммите стран Западных Балкан в Берлине президент Сербии Александар Вучич намерен бороться за свою страну. Об этом он заявил накануне, 28 апреля, в эфире телеканала Pink.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербский президент Александр Вучич

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«Думаю, мы будем единственными, кто завтра выступит против независимости Косово. Но мы здесь, чтобы бороться за нашу страну», — подчеркнул президент Вучич.

Глава государства отметил, что в отличие от других участков встречи, которые приедут в Берлин «с какими-то требованиями, Сербия требований выдвигать не собирается».

«Мы требуем только сохранения мира и стабильности!» — заявил Вучич.

При этом он отметил, что выбор участников саммита осуществлялся таким образом, чтобы позиция Белграда оказалась без поддержки соседей. В частности, были приглашены премьер-министры Словении и Хорватии, но на мероприятие не позвали премьер-министров Румынии и Болгарии.

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Президент Сербии: мы не станем продолжать диалог с Косово

Как сообщало ИА REGNUM, президенты Косово и Сербии Хашим Тачи и Александр Вучич впервые встретятся лично 29 апреля в Берлине после введения Приштиной пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Во встрече, которая была организована канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, примут участие лидеры всех шести государств Западных Балкан.

Сербский лидер заявил, что предстоящая встреча с президентом Косово Хашимом Тачи в Берлине будет исключительно сложной для Сербии. Вучич также отметил, что Меркель и Макрон не оказывают давления на Сербию по вопросу о диалоге.

Ранее президент Сербии Александр Вучич вновь заявил, что Сербия не станет продолжать диалог с Косово, пока Приштина не отменит пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, введённую в ноябре 2018 года.