США давят на Турцию и КНР и «переходят границы дозволенного»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 апреля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В России Украину назвали «пугалом», а не примером демократии;
- Число противников импичмента Трампа в США возросло;
- Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив;
- Дипломатическое давление на Турцию не повлияет на курс Анкары;
- Россия больше не входит в пятерку стран с максимальными военными расходами.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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