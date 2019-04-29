Светлый, Оренбургская область, 29 апреля, 2019, 09:00 — ИА Регнум. В посёлке Светлый Оренбургской области 30 апреля градообразующее предприятие (Светлинский ферроникелевый завод) прекратит свою работу. В этот день со всеми работниками должны расторгнуть трудовой договор. Однако на сегодняшний день обещания о выплате задолженности по зарплате и относительно других выплат так и не выполнены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель Оренбургской областной организации ГМПР Оксана Обрядова.

Фридрих Гауэрман. Стервятники на мертвом олене (фрагмент). 1832

По её словам, работники до сих пор не получили заработную плату за февраль, март, апрель. Кроме того, коллективу обещали выплаты за выслугу лет. Их тоже заводчане пока не увидели.

Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков, по состоянию на 17 апреля долг по зарплате в отношении 177 заводчан составлял 2,1 млн рублей.

Сейчас на ферроникелевом заводе трудится одна бригада. Она режет металлом, сообщила Обрядова. Депутат Заксобрания Оренбуржья Максим Амелин также сообщил, что оборудование основного градообразующего предприятия посёлка Светлый — ферроникелевого завода пилят на металл и сдают в металлолом. Такую информацию ему предоставили сами работники во время встречи.

Трудовой коллектив намерен обратиться 30 апреля в очередной раз в прокуратуру с жалобой на работодателя, если ситуация с выплатами не изменится. В профсоюзной организации подчеркнули, что и врио губернатора Денис Паслер, и прокуратура в курсе кризисного положения Светлинского завода. Работодатель, проживающий в Москве, в переговорах не участвовал, отметила Обрядова. Люди опасаются, что не получат компенсации при увольнении.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре, надзорное ведомство проводит проверку по факту задержки заработной платы, материалы которой могут стать причиной для возбуждения уголовного дела.

Добавим, согласно данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Светлинский ферроникелевый завод» поставлено на учёт в УФНС по Ленинскому району Оренбурга с 28 июля 2005 года. Является собственностью иностранных юридических лиц. Генеральным директором указан Андрей Лощинин. Уставной капитал завода составляет 161 млн рублей. ООО «ТД «Промснаб» указано как учредитель (участник) юрлица с долей в 1 млн рублей. Вторым таким участником указана компания «Фоксбридж коммершиал ЛЛП», зарегистрированная в Лондоне. Её доля в Светлинском заводе — 160,1 млн рублей. На завод наложено обременение — залог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в арбитражном суде Оренбуржья находится дело о банкротстве Светлинского ферроникелевого завода. Ожидается, что решение по нему примут в мае 2019 года.

С начала 2019 года на градообразующем предприятии, расположенном на монотерритории, началось массовое сокращение работников. 25 апреля завод обесточен. Последние трудовые договоры будут расторгнуты 30 апреля.