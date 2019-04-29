Чебоксары, 29 апреля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Чувашские кондитеры принесли России очередную медаль международного чемпионата. Мастер-кондитер Ирина Щетинина завоевала «золото» на конкурсе в Черногории, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Планета21.рф Золотая медаль с чемпионата мира по кулинарному искусству

Работа мастера-кондитера России Ирины Щетининой «Приданое» получила высшую оценку жюри. Она завоевала золотую медаль и кубок «Высшее мастерство» на XIII международном чемпионате в городе Будва (Черногория), организованном местной Ассоциацией шеф-поваров Черногории. Мастер представляет чебоксарскую кондитерскую «Планета».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2018 году Ирина Щетинина по итогам международного фестиваля кулинарного искусства «Содружество — 2018» в Пятигорске получила награду «За высокое мастерство и соблюдение национальных традиций Чувашской Республики». Кубком Северо-Кавказской ассоциации кулинаров награждена команда Чувашии. Всего в фестивале приняли участие свыше 200 кулинаров.

В октябре мастер-кондитер из Чувашии Юрий Сиволоб завоевал золотую медаль в номинации «Художественная работа из теста» на XXIV международной специализированной выставке-ярмарке «Продэкспо-2018» в Минске. В выставке приняли участие 15 стран, выставлено более 220 экспонентов, посетили мероприятие свыше 10 тыс. посетителей. А в ноябре его картина из шоколадной глазури миллиметровой толщины получила признание на международном конкурсе в Стокгольме: работа была удостоена бронзовой медали. Всего в конкурсе состязались мастера из 75 стран.