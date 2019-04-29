Вашингтон, 29 апреля, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Адмирал США Крейг Фаллер уволил начальника тюрьмы Гуантанамо на Кубе Джона Ринга, пишет The New York Times.

Web.archive.org Тюрьма. Гуантанамо

Отмечается, что Ринг был уволен в связи с «потерей уверенности в его способности» к управлению.

В свою очередь в Южном командовании США рассказали, что увольнение связано с начавшимся в марте расследованием. Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, тюрьма Гуантанамо была создана в 2002 году администрацией Джорджа Буша — младшего для лиц, обвиняемых властями США в том числе в терроризме и ведении войны на стороне противника. Спецобъект находится на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе.