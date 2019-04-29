Барнаул, 29 апреля, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Полученные в результате исследования данные о том, что из-за добавки пропионат, предотвращающей образование плесени, хлеб может быть опасен, не являются достаточно достоверными, чтобы делать далеко идущие выводы. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»), комментируя корреспонденту ИА REGNUM эксперимент Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета.

Сальвадор Дали. Корзина хлеба. 1926

«Прежде всего, исследователи располагают крайне маленькой выборкой, которая сама по себе предполагает значительную погрешность полученных результатов. Я бы назвал это не более чем опытами. В любом случае потенциальная «опасность» употребления хлеба и содержащихся в нем добавок, при умеренном потреблении, сильно преувеличена», — считает эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что исследователи из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета провели эксперименты на мышах и выяснили, что употребление хлеба в пищу может быть опасным, поскольку он содержит предотвращающее появление плесени химическое соединение пропионат, которое повышает риск развития ожирения и диабета на гормональном уровне. Также в эксперименте приняли участие 14 здоровых людей: часть получали еду с пропионатом, часть — с плацебо. В первом случае наблюдалось повышенное выделение гормонов и метаболические нарушения.