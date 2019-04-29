Чэнду, Китай, 29 апреля, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Тридцать уездов в китайской провинции Сычуань на юго-западе Китая было выведено из нищеты, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Китайские дети

Доля нищих во всех 30 провинциях упала до уровня ниже 3%, в то время как более 90% позитивно оценивают приложенные властями усилия по борьбе с нищетой. В основном в указанных уездах тесно проживают малочисленные народности Китая вроде тибетцев и цян.

Как сообщало ИА REGNUM, более 32 тыс. человек было выведено из нищеты в китайском Тибете за последние годы благодаря развитию сельского туризма.