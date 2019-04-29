Лондон, 29 апреля, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Обсуждая предстоящий в июне государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, лидер оппозиции этой страны пообещал бойкотировать ужин в Букингемском дворце из-за присутствия там Трампа. Об этом сообщает The Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин говорит:

«Разочаровывает, что премьер-министр снова решил поклониться этой администрации США… Я бы приветствовал встречу с президентом Трампом, чтобы обсудить все представляющие интерес вопросы».

Как известно, лейбористы выступили против «разрушительного варианта Brexit», на котором настаивают консерваторы, и сочли необходимым проведение нового референдума.