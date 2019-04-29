Пекин, 29 апреля, 2019, 08:22 — ИА Регнум. Китай изъял в первом квартале 2019 года контрафактных товаров на сумму 41,05 млн юаней (около $6 млн), сообщили в таможенной службе КНР, передает 28 апреля агентство Синьхуа.

Customs.gov.cn Сотрудники китайской таможни

Всего было изъято 4612 партий импортных и экспортных товаров общим количеством самих товаров в 16,54 млн единиц за первый квартал 2019 года, что на 49% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщили в Генеральном управлении таможни Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Гуанчжоу недавно было изъято 836 поддельных процессоров Core i7 компании Intel.

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