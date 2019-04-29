Москва, 29 апреля, 2019, 08:18 — ИА Регнум. С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Так, за пять лет доля расчетов России во внешней торговле в долларах сократилась до $388 млрд (56,1%). Вместе с тем доля расчетов в евро выросла до 21,9% (151 млрд в долларовом эквиваленте). Доля расчетов в рублях выросла до 20% ($136 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший госсекретарь Соединенных Штатов Джордж Шульц, экс-глава министерства обороны Уильям Перри и экс-сенатор Сэмюэл Нанн призвали действующие власти США пересмотреть свою политику в отношении России.

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