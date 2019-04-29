Париж, 29 апреля, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Свою новую картину французский режиссёр Жан-Люк Годар посвятит «жёлтым жилетам». Об этом 28 апреля сообщил портал The Film Stage.

(сс) Dmitry Dzhus Жёлтые жилеты

Сюжет будущего фильма расскажет о женщине, являющейся участницей протестного движения «жёлтые жилеты» во Франции, которая расстаётся со своим мужчиной. Годар сказал, что на создание этой картины его вдохновила трагедия «Береника» Жана Расина.

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Напомним, последней киноработой Жана-Люка Годара стал фильм «Книга образа» («Образ и речь», Le livre d’image), он вышел в 2018 году. Режиссёр стоял у истоков направления французской новой волны в кинематографе.