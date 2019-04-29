Мурманск, 29 апреля, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Исследование арктического планктона, проводимое в течение двух лет российскими учёными, позволило получить новые данные о влиянии климатических изменений на морские экосистемы. Об этом сообщается на сайте Российского научного фонда.

Планктон

Выводы сделаны на основании данных морской экспедиции на судне «Дальние Зеленцы», проводившей наблюдения в районе так называемого северного полярного (арктического) фронта. Так принято называть место взаимодействия водных масс, различающихся по своим океанологическим характеристикам, здесь происходит перераспределение по глубинам различных слоёв воды в соответствии с их плотностью. Полоса, которую занимает фронт, оказалась необычайно богатой жизнью.

Характеризуя эту зону, научный сотрудник лаборатории океанографии и радиоэкологии ММБИ Иван Запорожцев сообщил, что ряд специалистов «утверждают, что это барьер, т. е. организмы не могут проходить». Но, как показали результаты исследования, на практике «организмы участвуют в перемешивании».

Идет активная миграция разных видов организмов, из которых состоит масса планктона, представители арктических видов отправляются на юг, а холодные воды привлекают теплолюбивых пришельцев.

По словам директора ММБИ Павла Макаревича, согласно общепринятым представлениям, разнообразие видов связано с теплом, но «как-то забывали, что лед — тоже направление распространения каких-то видов».

Учёные в данный момент затрудняются высказать прогноз о дальнейшем развитии ситуации, так как, по словам Ивана Запорожцева: «Наша беда, беда северных морей в том заключается, что нет хороших математических моделей, которые позволяют эти движения как-то учитывать».

Отметим, что экспедиция, проведенная французскими исследователями на океанографическом судне TARA, позволила обнаружить в арктических водах большое количество неизвестных науке видов вирусов.