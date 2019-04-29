Челябинск, 29 апреля, 2019, 07:56 — ИА Регнум. В Челябинске и окрестностях 29 апреля отмечаются снегопады. Температура воздуха находится на отметке ниже нуля градусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Снегопад

Ранее МЧС выступило с предупреждением об ухудшении погоды. По данным синоптиков, ветер может быть силой до 25 метров в секунду и более. Также возможны налипание снега на провода и гололёд.

Напомним, 28 апреля снегопады и метели атаковали Свердловскую область. В регионе временно установился снежный покров.