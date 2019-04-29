Париж, 29 апреля, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Выставка Леонардо да Винчи, которая откроется осенью 2019 года в Лувре к 500-летию со дня смерти великого художника эпохи Возрождения, будет доступна только по предварительному бронированию билета благодаря исключительному наплыву посетителей, сообщает Le Figaro.

Jean-Christophe BENOIST Лувр. Париж, Франция

Издание отмечает, что любой, кто хочет полюбоваться работами Леонардо да Винчи в галереях Лувра, должен сначала забронировать временной интервал посещения музея. Это сделано для того, чтобы предложить каждому посетителю более комфортное посещение, избегая столкновений, которые не позволят хорошо рассмотреть представленные картины.

Известно, что это онлайн-бронирование будет распространяться на всех посетителей, включая тех, кто имеет свободный вход в музей, и будет доступно с 18 июня, за четыре месяца до начала выставки. Выставка пройдет с 24 октября 2019 года по 24 февраля 2020 года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пригласил своего итальянского коллегу Серджо Маттареллу посетить Францию, чтобы отпраздновать 500-летие со дня смерти Леонардо да Винчи 2 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года власти Италии объявили, что не отправят работы Леонардо да Винчи в Лувр, а организуют собственные выставки.