Чита, 29 апреля, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Российское правительство уделяет пристальное внимание пострадавшему от масштабных пожаров Забайкалью. Но чтобы регион, вошедший недавно в состав Дальневосточного федерального округа, смог преодолеть кризис и развиваться, нужен контроль и помощь в реализации национальных проектов. Информацию о том, что 30−31 мая регион посетит с рабочим визитом первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов, корреспонденту ИА REGNUM подтвердили источники в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Ожидается, что в конце мая в Чите проведут расширенное совещание по реализации трех приоритетных национальных проектов: «Производительность труда и поддержка занятости», «Поддержка малого и среднего предпринимательства» и «Международная кооперация и экспорт».

Напомним, масштабные пожары в Забайкалье начались с 19 апреля вместе со штормовым ветром и непотушенными палами. В огне сгорели более 100 строений и более 12 тысяч голов домашнего скота. Термические ожоги получили более 30 человек. В регионе действует режим ЧС.

25 апреля с коротким рабочим визитом в Чите побывали российский президент Владимир Путин и несколько министров (министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда Максим Топилин, а также главы Минстроя Владимир Якушев и МЧС Евгений Зиничев). Глава государства пообещал лично проконтролировать ход строительства жилья для погорельцев: его нужно возвести в кратчайшие сроки (до 10 мая все планы строительства должны быть готовы). В сентябре 2019 года Путин пообещал вновь побывать в Забайкалье, чтобы убедиться, как выполняется его поручение.

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Сейчас в Забайкалье работает комиссия замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова. Столичный чиновник пообещал скорейшие выплаты тем, кто потерял домашних животных.