Париж, 29 апреля, 2019, 07:17 — ИА Регнум. После терактов на Шри-Ланке основные туроператоры Франции отменят продажу путевок на остров до 16 мая и предложат «при необходимости» скорректировать программу своим 300 клиентам, уже находящимся на месте, сообщает Le Figaro.

NASA Шри-Ланка . Снимок из космоса

Синдикат туроператоров Франции, объединяющий основных игроков отрасли, рекомендует туристам отложить отдых на Шри-Ланке до дальнейших уведомлений.

В министерстве иностранных дел Франции объявили 28 апреля, что туристов просят избегать людных мест и быть бдительными.

Ранее, 26 апреля, британский туроператор TUI объявил о том, что будет репатриировать всех своих клиентов, проживающих на Шри-Ланке, и отменит все поездки, проданные по этому направлению. По словам министра финансов страны, в этом году теракты на Шри-Ланке могут привести к потере до 1,5 млрд долларов США в секторе туризма.

Как передавало ИА REGNUM, серия взрывов произошла 21 апреля на Шри-Ланке. Террористы совершили нападение на католические церкви и отели острова. Число погибших достигло 359 человек, ещё по меньшей мере 500 пострадавших находятся в больницах.