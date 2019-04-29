Нижний Новгород, 29 апреля, 2019, 06:09 — ИА Регнум. В Нижегородской области разворачивается скандал вокруг доплат педагогам, которые власти называют стимулирующими, а общественность — унизительной имитацией. Одна из преподавателей детской музыкальной школы им. М.А. Балакирева выложила в соцсети скан с распечаткой доплат почти за три учебных года — с 2016 по 2019-й, где указывалось, что за подготовку учеников к выступлению на конкурсе, концерте размер доплаты составлял по одному рублю, а подготовку двух ансамблей к отчётному концерту школы оценили в два рубля. Всего за 17 месяцев преподавателю выплатили 80 рублей «для стимула». Власти города в таких суммах ничего предосудительного не увидели и в комментариях СМИ уже после начала скандала заявили, что выплаты устанавливает специальная комиссия, исходя из прибыли учреждения и наполняемости его бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Стимулирующие выплаты преподавателя за 17 месяцев работы. Детская музыкальная школа г. Саров», — именно с таким уточнением в соцсетях в конце апреля 2019 года появились сканы документа «расчёт стимулирующей части педагогических работников ДМШ им. М. А. Балакирева».

За 2017−2018 учебный год педагогу начислили за 18 мероприятий — 32 рубля, по одному рублю за подготовку учеников к различным конкурсам, а также сценарий и проведение одного концерта. По некоторым мероприятиям надбавка начислялась 2−3 раза. За 2018−2019 учебный год размер доплаты составил 23 рубля, а за четыре месяца в учебному году 2016−2017 года — 25 рублей. В целом — 80 рублей.

Напомним, по данным Нижегородстата, в 2018 году при средней зарплате по России 31 062,9 рубля педагоги дополнительного образования детей в регионе зарабатывали около 31 027,9 рубля. Средняя зарплата по экономике области за прошлый год составляла 39,88 тыс. рублей.

Сама педагог, разместившая документ, комментировать его не стала, а власти, давшие комментарий СМИ уже после начала скандала, уточнили, что по положению об оплате труда работников школы, «стимулирующие выплаты производятся только при наличии экономии средств после выплаты базовой части заработной платы в пределах выделенного фонда оплаты труда», устанавливает их спецкомиссия, исходя из прибыли школы и наполняемости ее бюджета.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в соцсетях:

«Учителя говорят, что лучше не было бы этой унизительной имитации…», «Напомню: на материальную мотивацию федеральных чиновников (депутатов, сенаторов, сотрудников министерств, судей, прокуроров) в этом году из бюджета потратят 143,5 млрд рублей. А за ближайшие три года федеральные «слуги народа» (которых насчитывается 38,3 тыс. человек по Росстату) получат в виде премий 636 млрд рублей (Минфин). То есть в среднем по 16 млн рублей на каждого такого чиновника за три года — или по 444 тыс. рублей в месяц. После новостей про стимулирующие надбавки для учителей в один рубль — прямо так и проникаешься глубоким УВАЖЕНИЕМ к чиновникам», «Власть просто издевается над народом…», «В администрации Сарова заявили, что это не премии, а стимулирующие выплаты… стимулирующие к чему???», «Власти города, кажется, совершенно не поняли, почему все возмутились».

Позднее нижегородское отделение «Единой России» заявило, что секретарь Саровского отделения обратился в прокуратуру «с просьбой выяснить, эффективно ли были израсходованы средства, предназначенные для стимулирующих выплат учителям одной из музыкальных школ города, где преподаватель в качестве надбавки получила 80 рублей». Секретарь городского отделения Сергей Жижин также уточнил, что отделение будет добиваться достойных стимулирующих выплат, но для начала возможность увеличения финансирования на поддержку учителей обсудят с депутатами думы Сарова.