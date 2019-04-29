Москва, 29 апреля, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Китайские власти заинтересованы в наращивании поставок в страну российского газа сверх оговоренных с Газпромом. Об этом рассказал глава Газпрома Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

En.kremlin.ru Газопровод «Сила Сибири»

Китайская сторона проявляет большой интерес к увеличению объемов поставок сверх тех, которые оговорены контрактом с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), пояснил он. Речь идет о договоре, рассчитанном на 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Миллера с председателем совета директоров CNPC Ван Илинем состоялась 25 апреля в Пекине. В Газпроме ранее анонсировали на третий квартал 2019 года начало заполнения газопровода «Сила Сибири», по которому энергоноситель пойдет на Дальний Восток и в Китай.

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