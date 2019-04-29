Балтимор, США, 29 апреля, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Стрельба произошла неподалеку от баптистской церкви в американском городе Балтиморе (штат Мэриленд). Погиб один человек, еще шестеро ранены, сообщает The Sun.

U.S. Department of Defense Стрельба

Сообщение об инциденте поступило в полицию 28 апреля после 17:00 по местному времени (00:00 мск). Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.

На месте происшествия работают правоохранители. Пока нет версий о том, что стало причиной стрельбы и кто именно открыл огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля белый мужчина устроил стрельбу в синагоге города Поуэй (штат Калифорния) и ранил четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице. Подозреваемый задержан и помещен под арест.

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