Казань, 29 апреля, 2019, 04:01 — ИА Регнум. Необычный объект оказался выставлен на продажу в Татарии — частное лицо предложило стать владельцем «рабочего теплохода первого президента Татарстана М. Ш. Шаймиева». Судно, которое вышло из недр Зеленодольского завода имени А. М. Горького и требует ремонта, изначально пытались реализовать за 2 млн рублей, но позднее снизили цену до 1,8 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Теплоход

«Предлагаем уникальную возможность стать собственником рабочего теплохода первого президента Татарстана М. Ш. Шаймиева — «Республика Татарстан». Судно построено в 1995 году на Зеленодольском заводе им. Горького. Длина: 21,27 м. Ширина: 4 м. Валовая вместимость: 68,9 р.т. Класс судна: 2,0/1,0 глиссер. Судно требует дополнительных вложений — капитальный ремонт двигателя, переоборудование салона. Может использоваться как для личного отдыха, так и для перевозки пассажиров. Реальным покупателям — торг при осмотре», — сообщается в объявлении.

В открытых источниках есть данные, что завод в Зеленодольске действительно в 1995 году выпустил скоростной пассажирский теплоход, который строился в единственном экземпляре, а за основу взяли скоростной глиссирующий теплоход типа «Линда». Название теплоходу при спуске на воду было дано «Республика Татарстан», его передали на баланс судоходной компании «Татфлот». Напомним, АО «Судоходная компания «Татфлот» на сегодня пытается обанкротить налоговый орган, слушания по обоснованности иска назначены на 30 апреля 2019 года.

Издание Cruiseinform ранее сообщало, что теплоход предназначался для руководства республики и «на борту была каюта для тогдашнего главы Татарстана Минтимера Шаймиева, охраны и сопровождающих лиц», но сам Шаймиев не пользовался судном, и оно стояло на приколе.

Теплоход был продан компании «Речфлот» в 2008 году и сменил название, планировалось, что он будет совершать рейсы из Москвы в Подмосковье, но планы не были реализованы. Снова продано судно было в марте 2015 года, по имеющейся информации, — Камышинскому речному порту Волгоградской области. Но из-за поломок судно в рейс в новом регионе не выпустили, и снова оно было продано уже в октябре 2017 года, вернувшись в Казань. В начале навигационного сезона 2018 года ему дали название «Эллиот».

В конце апреля 2019 года на одном из сайтов по продаже товаров и услуг появилось объявление о продаже «теплохода Шаймиева» неким частным лицом.

Объект вызвал интерес у жителей:

«Эту баржу уже продают несколько лет!», «Уникальность приобретения не в том, что теплоход, а в том, что Шаймиевский», «Если продавал бы сам Шаймиев, то выстроилась бы очередь *удащливых* покупателей», «Первоначально кто был спонсором указанного теплохода?», «После продажи деньги кому уйдут?», «Зачем продавать? Надо закопать. У фараонов так было принято, чтоб потом пользоваться».