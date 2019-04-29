Москва, 29 апреля, 2019, 03:57 — ИА Регнум. ГИБДД займется сбором данных о злостных нарушителях правил дорожного движения. Таким водителям закроют путь в сферу пассажирских перевозок, рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров газете «Известия».

Gibdd.ru Инспектор ГИБДД

"Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит (в том числе) компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав», — сказал Мишуров.

Злостные нарушители — те, кого штрафовали десятки раз за год или лишили прав. Такие водители не могут отвечать за безопасность других и не должны представлять угрозу для добросовестных граждан, пояснил он.

Иностранных граждан будут вносить в черный список наряду с жителями России.

Кроме того, в ведомстве намерены оставить без возможности получения прав лиц, состоящих на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере. Пока такие люди могут получить нужные справки в частных медучреждениях.

Указанные меры в ГИБДД планируют предпринять во исполнение майского указа президента Владимира Путина о сокращении числа погибших на дорогах в 3,5 раза к концу 2024 года.

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