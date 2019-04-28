Москва, 29 апреля, 2019, 02:35 — ИА Регнум. Вполне здравые идеи содержит план нормализации российско-американских отношений, изложенный в американском издании The National Interest. Так прокомментировал публикацию депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»), передает РЕН ТВ.

Mil.ru Флаги России и США

«Мысли американских журналистов идут в правильном направлении. Другое дело, что просто так заниматься ссорами с Китаем на угоду США мы, конечно, не будем», — отметил парламентарий.

Затулин положительно оценил предложение признать российский Крым и отказаться от продвижения НАТО на Восток, а также развивать в этом направлении диалог между Москвой и Вашингтоном. Фактически отношения РФ с Китаем налаживаются, а с США — разваливаются, отметил он.

Углубление отношений России с Китаем и продвижение на Восток — кошмар для ряда американских политиков, которые теперь потеряли возможности для манипуляций в треугольнике Москва — Пекин — Вашингтон. Этому предшествовало «безобразное поведение разных американских администраций» в отношении РФ, добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, авторы статьи в американском издании полагают, что Вашингтону крайне необходимо усилить коалицию против Китая, в связи с чем нужно улучшить отношения с РФ. Для этого власти США могли бы пойти на признание Крыма и отмену санкций, в ответ потребовав прекратить поддержку ДНР и ЛНР.