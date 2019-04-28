Уфа, 29 апреля, 2019, 00:58 — ИА Регнум. Частичное повреждение кровли на жилых домах и объектах инфраструктуры произошло в трех районах Башкирии из-за порывов ветра. Об этом сообщает пресс-центр регионального главка МЧС России.

02.mchs.gov.ru После сильного ветра

Так, в Аургазинском районе в 13 населенных пунктах ветер повредил кровли 12 частных жилых домов, трех социально-значимых объектов и трех объектов ЖКХ. В Ишибайском районе повреждена кровля на здании амбулатории участковой больницы в селе Петровское, а в Гафурийском районе сдуло шифер со здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Антоновка.

Все эти повреждения произошли в течение часа вечером 28 апреля. Порывы ветра достигали скорости от 18 до 21 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля шквалистый ветер оставил без кровли спортзалы двух школ в столице Башкирии Уфе и деревне Насибаш. Пострадавших не было.