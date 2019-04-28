Москва, 28 апреля, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов, являвшийся создателем таких самолетов как Ил-76 и Ил-96, скончался 28 апреля в возрасте 93 лет. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

Kremlin.ru Генрих Новожилов

«Умер знаменитый авиаконструктор … Генрих Васильевич Новожилов», — сказал источник.

Собеседник агентства не уточнил, где произошла трагедия.

Напомним, Генрих Новожилов являлся создателем таких проектов, как двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 и пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96.

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