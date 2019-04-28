Вашингтон, 28 апреля, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Актриса Лили-Роуз Мелодии Депп — дочь Джонни Деппа — сыграет в фантастическом драматическом триллере «Путешественники», пишет Deadline.

Georges Biard Лили-Роуз Мелоди Депп

Отмечается, что постановкой фильма займется режиссер Нил Бёргер. Фильм расскажет историю 30 детей, которых отправляют в космос с многолетней миссией заселения некой планеты.

После загадочной смерти капитана вся молодая команда погружается в хаос, объединяясь в племена, существующие по самым диким и первобытным законам. Съемки стартуют в июне 2019 года в Румынии.

Читайте также: Кинокомикс «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в мировом прокате