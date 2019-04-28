Москва, 28 апреля, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак во время юмористического номера сидела на коленях актера и политика Владимира Зеленского, который 21 апреля победил во втором туре президентских выборов на Украине. Об этом на странице в соцсети Instagram написала сама Собчак, обнародовав соответствующую видеозапись.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

«Я (Ксения Собчак) действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента (Владимира Зеленского), — написал телеведущая. — Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля текущего года на Украине прошел второй тур президентских выборов. За политика Владимира Зеленского, согласно официальным данным, проголосовали более 73%. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали более 24%.

Читайте также: Путин прокомментировал итоги выборов на Украине