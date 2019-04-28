Краснодар, 28 апреля, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Футболисты московского ЦСКА на выезде уступили «Краснодару» в матче двадцать шестого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 28 апреля на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 0:2.

Антон Зайцев Стадион «Краснодар»

Голевыми действиями в составе хозяев поля отметились Даниил Уткин и Дмитрий Стоцкий.

После двадцати шести матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. Московский ЦСКА, набравший 44 балла, находится на четвертой позиции.

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