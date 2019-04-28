Орел, 28 апреля, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.

Mos03.ru Скорая помощь

Водитель автомобиля ВАЗ выполнял дрифт на площадке рядом с одним из торговых центров Орла, при заносе он врезался в зрителей.

По информации ГУ МВД по Орловской области, в результате аварии пострадал один человек — юноша 2000 года рождения. Он получил травмы ног и был доставлен в больницу скорой медицинской помощи имени Семашко.

По данным «Орловских новостей», причиной аварии мог стать отказ тормозов у автомобиля.